БЮТ вимагає кримінальну справу проти Кислинського

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагає від генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА порушити кримінальну справу й узяти під варту заступника голови Служби безпеки України Андрія КИСЛИНСЬКОГО за використання ним підробленого диплому про вищу освіту.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Ми вимагаємо від генерального прокурора порушити кримінальну справу проти КИСЛИНСЬКОГО й узяти його під арешт. Крім того, ми вимагаємо, щоб були вжиті всі необхідні заходи для того, щоб він не зміг залишити територію України», - заявив депутат.

За словами А.ПОРТНОВА, те, що А.КИСЛИНСЬКИЙ використовував підроблений диплом, є «цинічним і ганебним для держави злочином».

«Те, що людина, яка обіймала важливу державну посаду й у Секретаріаті Президента, й у СБУ, й була допущена до державної таємниці, працювала з підробленим дипломом про вищу освіту – це дуже серйозний злочин і А.КИСЛИНСЬКИЙ повинен бути покараний і покараний показово», - заявив А.ПОРТНОВ.

Крім того, на думку депутата, склад злочину А.КИСЛИНСЬКОГО полягає не тільки в «службовій фальсифікації», але й у «розкраданні державних коштів».

«Відповідно до законодавства, співробітник центрального апарату держбезпеки повинен мати вищу освіту. Це означає, що за підробленим дипломом він незаконно отримував зарплату, що є ще й розкраданням в особливо великих розмірах», - заявив А.ПОРТНОВ.

Він підкреслив, що БЮТ, у разі порушення кримінальної справи, уважно спостерігатиме за ходом її розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК заявив, що результати перевірки Міносвіти підтвердили, що заступник голови СБУ Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка. «Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, й диплом про закінчення історичного факультету не отримував», - зазначив міністр.