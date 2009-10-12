Литвин завтра підпише зміни до держбюджету-2009

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє завтра підписати закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік, яким передбачено механізм фінансування підготовки країни до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Чернігівської області.

«Завтра цей документ буде підписаний», - сказав В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зауважив, що Верховна Рада України подолала вето Президента на цей закон, але глава держави знову ветував цей документ, знайшовши «якісь зачіпки», і таким чином переклав відповідальність на голову парламенту.

«Я поважаю Конституцію і виконую конституційні приписи, і я в такому випадку закони підписую», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він нагадав, що ВР минулого тижня ухвалила постанову щодо цього закону і рекомендувала Президентові підписати його. Якщо глава держави відмовляється це роботи, то на четвертий день закон має підписати голова парламенту.

«Я виконаю рішення Верховної Ради», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про внесення змін до закону ”Про Державний бюджет України на 2009 рік” та деяких інших законів України”.

Закон встановлюється, що Національний банк України у 2009 році вносить до держбюджету перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9,8 млрд. грн.

Зазначені надходження пропонується спрямувати на забезпечення належного виконання заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

4 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».

6 жовтня Верховна Рада прийняла постанову, пунктом першим якої Президенту запропоновано забезпечити виконання конституційної процедури набрання чинності законом «Про внесення змін до Закону «Про Держбюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України», невідкладно оприлюднивши текст зазначеного документу за підписом глави держави.

Сьогодні, 12 жовтня, В.ЮЩЕНКО заявив, що не підпише закон про внесення змін до держбюджету на 2009 рік і запропонував парламенту, відповідно до Конституції, повторно розглянути закон разом із поданими ним пропозиціями.