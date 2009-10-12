Генпрокуратура відреагує на фальсифікацію диплому Кислинського

Генеральна прокуратура України готова відреагувати на інформацію міністра освіти та науки України Івана ВАКАРЧУКА про відсутність даних у загальній базі Міносвіти щодо отримання заступником голови СБУ Андрієм КІСЛИНСЬКИМ диплому Київського національного університету ім. Шевченка, якщо отримає від керівника МОН відповідну заяву.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

”Якщо ВАКАРЧУК, як посадова особа, звернеться до нас з офіційною заявою, до якої надасть докази, отримані під час перевірки, ми розглянемо це і відповідним чином будемо реагувати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, міністр освіти І.ВАКАРЧУК заявив, що А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка.

«Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, і диплом про закінчення історичного факультету не отримував», - заявив, зокрема, міністр, відповідаючи на запитання УНІАН про результати перевірки Міносвіти наявності диплому історика у А.КИСЛИНСЬКОГО.

”Інформація про його диплом у загальній базі Міносвіти відсутня”, - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Стаття 366 Кримінального кодекс України “службове підроблення” передбачає наступне покарання:

Частина 1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів - карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Частина 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.