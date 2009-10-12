ПР вважає неконституційною «мовну» постанову Кабміну

Народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО заявляє, що Партія регіонів вимагатиме від Конституційного Суду України визнання неконституційною «мовної» постанови Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.МІРОШНІЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Народний депутат вважає, що постанова уряду №1033 від 30 вересня про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад суперечить не тільки Конституції, але й законам «Про мови» та «Про вищу освіту».

«Ми очікуємо, що Конституційний Суд найближчим часом в невідкладному порядку скасує цю постанову як неконституційну», - сказав Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

Ю.МІРОШНІЧЕНКО повідомив, що депутати фракцій Партії регіонів 9 жовтня направили до Конституційного Суду відповідне звернення. Водночас, за його словами, зараз фахівці Партії регіонів вивчають можливість подання до КС ще одного звернення з проханням розтлумачити правове застосування ст. 10 Конституції України про вільний розвиток української, російської та інших мов національних меншин.

«Ми не допустимо утисків прав громадян України. Ми розглядаємо питання мови виключно з точки зору захисту прав громадян України, а не будь-кого іншого, ми вже зробили і в подальшому будемо робити кроки, які унеможливлять прояви порушення прав громадян», - підкреслив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

На його думку, рішення уряду є незаконним, недемократичним та провокаційним.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня 2009 року затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

Змінами передбачено, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.