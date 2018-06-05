15 "ПРИВІЛЕЇВ"

Як не прикро, але неготовність приймальних комісій вищих навчальних закладів впоратися з великою кількістю пільговиків може повторитися і на вступній кампанії в 2010 році.

6 жовтня 2009 року Міністерство юстиції України зареєструвало Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2010 році.

Одне із нововведень - вступники мають обов`язково писати тести з трьох предметів, а не двох, як було цього року. Обов`язковими є українська мова та література, математика або історія України - на вибір, а також профільний предмет. Тестування проводитимуть лише українською мовою - нацменшинам при вступі запропонують скористатися словником.

Ще одне нововведення - до результатів тестування доплюсовуватимуть середній бал атестату за 12-бальною шкалою.

Але найбільш поширена цьогорічна проблема, на яку скаржилися абітурієнти та їхні батьки, - великий наплив пільговиків на престижні спеціальності у провідних ВНЗ України та неготовність приймальних комісій впоратися з великою кількістю охочих подати документи, може повторитися і на вступній кампанії в 2010 році. Як не прикро…

Зокрема, Умовами прийому до ВНЗ України - 2010 зараховуються поза конкурсом 8 категорій осіб, а право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають 7 категорій осіб.

Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, - соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на базі повної загальної середньої освіти;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

Більш детально ознайомитися з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України - 2010 можна на сайті Міністерства освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua/laws/MON_84_07.doc ).