Генпрокуратура реабілітувала Єханурова

Генеральна прокуратура встановила безпідставність звинувачень прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на адресу колишнього керівництва Міністерства оборони.

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента з посиланням на заступника глави Секретаріату Президента Петра ШАТКОВСЬКОГО.

Як сказав П.ШАТКОВСЬКИЙ, за дорученням глави держави Генеральною прокуратурою із залученням інших контрольних та правоохоронних органів було проведено перевірку правомірності прийняття керівництвом Міністерства оборони рішень у сфері земельних правовідносин, закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

За інформацією генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, згідно з висновками робочої групи, створеної за дорученням прем`єр-міністра, з питань правомірності прийняття в період з 24.12.07 по 01.04.09 посадовими особами Міноборони рішень щодо розпорядження землями оборони з порушенням законодавства, тобто без згоди Кабінету міністрів України, оборонним відомством прийнято рішення стосовно 53 земельних ділянок загальною площею 266,04 га, ринкова вартість яких становить орієнтовно понад 1,07 млрд. грн., зазначив П.ШАТКОВСЬКИЙ.

Проте через не включення в основу загальної довідки робочої групи висновків Держкомзему про наявність у землекористувачів, які входять до сфери управління Міноборони та Збройних сил України, повноважень надавати згоду на вилучення земельних ділянок, припинення права користування ними та зміну цільового призначення земель, відбулося викривлення результатів цієї перевірки. Вивчивши матеріали робочої групи і законодавство із зазначеного питання, Генеральна прокуратура України не знайшла підстав для реагування, підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.

Натомість, за його словами, у ході проведення перевірок додержання вимог земельного законодавства в Міноборони встановлено, що пунктом 3 доручення першого віце-прем`єр-міністра України від 31.01.07 №4889/3/1-07 зупинено операції з реалізації та передачі земель оборони (у тому числі під об`єктами нерухомості).

Зазначена заборона сприяє тому, що близько 6,2 тис. га земель, на яких знаходяться реалізовані та передані об`єкти нерухомості, тривалий час залишаються землями оборони і не використовуються за цільовим призначенням, сказав П.ШАТКОВСЬКИЙ.

Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про плату за землю», Збройні сили України звільняються від сплати земельного податку, а тому нездійснення заходів з передачі вищевказаних земель, насамперед тих, що перебувають під реалізованими об`єктами, створює передумови для ненадходження зазначеного податку та заподіяння збитків державі, звернув увагу заступник глави Секретаріату Президента.

Також Кабінетом міністрів України тривалий час (з 25.12.03) не визначено порядок використання земель оборони для сільськогосподарських потреб, як це передбачено частиною 1 статті 4 Закону України «Про використання земель оборони». Для усунення зазначених порушень законодавства 05.10.09 Генеральною прокуратурою України внесено припис прем`єр-міністру України, поінформував П.ШАТКОВСЬКИЙ.

Крім того, за висновками ДПА України, МВС України, ГоловКРУ, Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі Києва не знайшла свого підтвердження і інформація щодо порушення керівництвом Міноборони бюджетного законодавства при фінансуванні процедур закупівель, формування, встановлення і застосування цін на послуги з організації харчування особового складу Збройних сил України та постачання пально-мастильних матеріалів, наголосив П.ШАТКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні Кабінету міністрів було заявлено про встановлення чисельних випадків порушень тодішнім міністром оборони Юрієм ЄХАНУРОВИМ чинного законодавства. Зокрема, йшлося про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

Пізніше Кабмін зареєстрував у ВР проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України, і 5 червня він був звільнений.

Ю.ЄХАНУРОВ оскаржив у суді рішення про його звільнення.

26 жовтня глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО сказала, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує знову внести кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони України.

За її словами, це відбудеться після завершення розгляду позову Ю.ЄХАНУРОВА про звільнення його з посади міністра оборони: «Чекаємо на рішення суду, який доведе невинність людини в порушеннях, які йому інкримінувалися. Ви ж чули, прем`єр обіцяла, що буде розслідування діянь Ю.ЄХАНУРОВА на посту міністра, обіцяла кримінальну справу. Де вона?».