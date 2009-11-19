Порушено справу за фактом халатності при закупівлі контейнерів для крові

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом халатності при закупівлі Міністерством охорони здоров’я подвійних контейнерів для крові у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА сьогодні у Кабінеті міністрів.

«Уже вчора було порушено кримінальну справу за фактом того, що МОЗ у 2008 році було закуплено подвійні контейнери для крові за 5 млн. грн. у той час, коли була аналогічна пропозиція закупити їх за 1 млн. грн.», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Заступник генпрокурора також повідомила, що також продовжується перевірка додержання санітарно-епідеміологічного законодавства, а також закупівель Міністерством охорони здоров’я робіт, послуг і товарів за бюджетні кошти.

Крім того, за словами Т.КОРНЯКОВОЇ, зараз перевіряється закупівля медичного обладнання для двох протитуберкульозних диспансерів в Україні.

За її словами, обладнання було закуплено на загальну суму 3,8 млн. грн., але це обладнання досі не встановлене і не працює у медичних закладах.

Заступник генерального прокурора також повідомила, що зараз вивчається питання щодо порушення кримінальної справи за фактом необгрунтованого підвищення цін на продукцію фармацевтичної компанії «Дарниця».

«Я думаю, що ми сьогодні можемо порушити кримінальну справу за фактом, коли лікарський засіб, який був виготовлений на дарницькому підприємстві, продавався за 10 грн., а за один день його ціну підвищили ні з того, ні з сього до 12 грн.», - пояснила вона.

Т.КОРНЯКОВА також повідомила, що у зв’язку з останнім фактом Державна інспекція з контролю за цінами вже наклала штрафні санкції у сумі 1 млн. грн.