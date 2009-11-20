Прокуратура порушила справу щодо чиновників Мінагрополітики Криму

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу щодо посадовців Міністерства аграрної політики АРК за фактом зловживання службовим становищем.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури АРК.

Згідно з повідомленням, протягом 2008 року посадовці МінАП Криму виділили 241 тис. грн. семи підприємствам на компенсацію витрат на придбання складної сільськогосподарської техніки. Проте, як з`ясували в прокуратурі, цими підприємствами сільгоспмашини вітчизняного виробництва не реєструвалися.

Дії чиновників, що виділили державні гроші, не переконавшись у наявності техніки, і за відсутності копій свідоцтв про її реєстрацію, кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, йдеться у повідомленні.

Обставини злочину з`ясовуються.