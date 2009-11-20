Прокуратура порушила справу щодо чиновників Мінагрополітики Криму
Зловживання службовим становищем
Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу щодо посадовців Міністерства аграрної політики АРК за фактом зловживання службовим становищем.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури АРК.
Згідно з повідомленням, протягом 2008 року посадовці МінАП Криму виділили 241 тис. грн. семи підприємствам на компенсацію витрат на придбання складної сільськогосподарської техніки. Проте, як з`ясували в прокуратурі, цими підприємствами сільгоспмашини вітчизняного виробництва не реєструвалися.
Дії чиновників, що виділили державні гроші, не переконавшись у наявності техніки, і за відсутності копій свідоцтв про її реєстрацію, кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, йдеться у повідомленні.
Обставини злочину з`ясовуються.