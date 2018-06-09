ОЛЕНА ПОЛЮХОВИЧ ПРИЙШЛА В УНІАН ДОВЕСТИ, ЩО ВОНА ПСИХІЧНО ЗДОРОВА

Я сказала дочці, що вона найсміливіша дівчинка у світі... Діти малювали батька в образі Волдеморта... Коли посадили першого негідника, почалися розмови про Березовського...

Вчора в УНІАН Олена Полюхович дала свою першу прес-конференцію. Перед пресою також з`явилася психолог Олена Гридковець, яка працювала з її дітьми. Прийшов і Артем Дегтярьов – чоловік у цивільному шлюбі Олени, який очолював київське представництво Фонду громадянських свобод, пов`язаного з Борисом Березовським. (Діяльність Фонду останні вісім місяців заморожено).

Причиною для проведення прес-конференції стало те, що в слідчому управлінні прокуратури наполягають на проведенні комплексної психолого-психіатричної експертизи для Олени Полюхович та її дітей. Про те, що це готується, повідомляла преса. Оскільки Олена не має упевненості, що ця експертиза буде об`єктивною, а не стане показухою зі заздалегідь «відомим» результатом, вона і вийшла до засобів масової інформації. Вона хотіла, щоб журналісти, поставивши їй запитання і одержавши на них відповіді, самі склали свою думку про її психіку. Мати, яка сім місяців домагалася спочатку порушення, а потім розслідування справи проти гвалтівника своїх дітей, тепер апелює до преси, щоб довести, що вона – здорова.

Адвокат Олени, який виступив першим, Андрій Циганков сказав, що ця дія (експертиза) не передбачена Кримінальним кодексом, що психіатрична експертиза щодо аспекту осудності проводиться як можливість для притягнення особи до кримінальної відповідальності, а не для огляду потерпілих. За великим рахунком, яка різниця для правосуддя – чи осудні діти, які неодноразово піддавалися насильству, якщо провина насильника доведена? Адвокат вважає, що якщо процедура підготовки такої експертизи запущена, то це свідчить про тиск на його клієнтку і заангажованість слідства.

Їй ставили лише незручні запитання, але однозначно співчутливим тоном. Напівіронічні питання дозволили собі тільки журналісти з якогось міліційного видання «Захисник».

Публікуємо відповіді, які здалися нам найцікавішими.

Олена Полюхович: Я СКАЗАЛА ДОЧЦІ – ТИ НАЙСМІЛИВІША ДІВЧИНКА У СВІТІ

Ви питаєте, як впродовж двох років я не зрозуміла, що мої діти зазнають насильства? Якби ви знали, скільки разів я вже відповідала собі на це питання. І на це питання я відповідатиму собі все своє життя. Мої діти виявилися набагато сміливішими багатьох дорослих. Вони переступили через сором і страх. Вони зробили те, на що багато хто з нас не був би здатним. Багато жінок, переживши згвалтування, не можуть розповісти про це чоловікові, друзям, коханому. Коли моя дочка мені розповіла про це, то я сказала, що вона найсміливіша дівчинка у світі. І я переконана, що у мене найсміливіші діти у світі.

Місяць тому не тільки Україна дізналася про те, що сталося в моїй сім`ї. Я ніколи не хотіла, щоб те, що відбулося з моїми дітьми, стало відоме. Але я вимушена вийти перед телекамери. Тому що боротися за своїх дітей доводитися публічно. Тому що доводиться тримати дуже і дуже жорсткі удари. Враховуючи, що в пресі з`являються матеріали, у яких є свідомо «встановлений» діагноз мого здоров`я і здоров`я моїх дітей, у мене немає підстав вважати, що експертиза, яку готують, буде об`єктивною. Не так давно на сайті Народної самооборони (очолюваної міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком) було опубліковано відкритий лист нардепа Катерини Лук’яненко, яка спробувала поставити мені діагноз психічного розладу, пояснюючи це тим, що нібито «мати збожеволіла від горя». Оскільки це не перше згадування про мій психічний стан, то я припускаю, що гіпотетична експертиза буде направлена проти нас і ніяк не сприятиме об`єктивному і всебічному розслідуванню.

У той же час на мене продовжують чинити тиск, мені пропонують відмовитися від адвокатських послуг. Ще місяць тому я мала ілюзії, що справу можуть зрушити. А зараз відчуття, що мене заганяють у кут, стає все більш стійким. Мені нав`язують умови, рамки, за які я не можу виходити.

Ви питаєте, як ми живемо? Ми знаходимося під охороною СБУ. Я дуже вдячна цим людям. Будь-яка провокація, пов`язана з моєю фізичною ліквідацією, буде зведена до мінімуму. Але чи можна назвати ті умови, у яких ми живемо життям? Ми можемо вийти на вулицю тільки у присутності охорони, будь-яка прогулянка для нас – подія, ми чітко знаємо, до яких вікон у будинку можна підходити, а які є ідеальними для снайперів, ми дуже чітко знаємо, як правильно закрити штори, як стати біля кухонної плити, як правильно повернутися до вікна. Нам усім довелося дуже подорослішати за ці півроку.

Людмила Гридковець, кандидат психологічних наук: ДІТИ МАЛЮВАЛИ БАТЬКА В ОБРАЗІ ВОЛДЕМОРТА

Мене не цікавлять політичні ігри. Мене в першу чергу цікавлять діти. Я витягала дітей Олени з доволі складного стану. Психолог працює через відчуття, образи, відстежує психічні реакції, те, що виходить із підсвідомості, вивчає мімічні реакції. Те, що діти пережили великі травми, не викликає ніяких сумнівів. Діти потрапили до мене в стані посттравматичного стресу, або з посттравматичним синдромом. Ситуація посилювалася ще й тим фактом, що окрім насильства була жорстка маніпуляція з боку батька. Вона полягала в тому, що він, повідомивши дітям, що мати нерідна, лякав, що вона відмовиться від них. Вони не могли сказати мамі, що відбувається, тому що для них це була гарантована втрата матері. У дітей сформувалася недовіра до світу.

І довелося працювати, щоб дати надію, що світ може бути добрим, позитивним, що існує добро, просто вони потрапили у важку ситуацію. Крім того, важливо, яким вони малювали образ батька. Більшість патологій, які виникають у житті, обумовлені батьківською роллю. Волдеморт – це найстрашніший образ з «Гаррі Поттера», ім`я якого не можна вимовляти. Таким вони малювали батька. І користувалися тільки чорними, похмурими кольорами. І нам довелося довго позитивувати образ батька, щоб не залишилося непрощення, – важливо, щоб дитина пробачила і відпустила цю образу, щоб чинник непрощення не залишався на все життя.

Їх батько для мене така сама проблемна людина. Я переглянула багато його статей, думаю, він, швидше за все, пережив подібну ситуацію у власній сім`ї. Можливо, мати відвернулася від його, і він переживав це все своє життя. Його педофілія – наслідок гомосексуалізму. Все це базувалося на гомосексуальній залежності. Він задіював обох дітей не тому, що друга дитина мала цінність. Просто, якщо діти задіяні обидва, то чинник розголошування зведений до мінімуму. Діти ніколи не розкажуть, що з ними відбулося. Хочу сказати, що вже через місяць нашої роботи всі змінилися, діти почали усміхатися, вони знову відчули, що живуть.

Цивільний чоловік Олени: КОЛИ ПОСАДИЛИ ПЕРШОГО НЕГІДНИКА, ПОЧАЛИСЯ РОЗМОВИ ПРО БЕРЕЗОВСЬКОГО

Ви питаєте, у якості кого я тут присутній? Ми були близькі з Оленою ще до того, як вона дізналася про все. А коли дізналася, то ми стали ще ближчими. Фактично ми живемо у цивільному шлюбі і разом переживаємо все це.

Що стосується Фонду громадянських свобод, до якого має відношення Борис Березовський. Як тільки першого негідника, пробачте за емоційність, закрили в СІЗО, то почалися розмови про Березовського... 19 жовтня нардеп Кармазін заявив, що хотів би розібратися, чим займається представництво Фонду громадянських свобод. Він також заявив, що я перешкоджав діяльності якоїсь ліги захисту. Це звідки дзвонили Олені і обіцяли їй, що буде «море крові», якщо вона не забере заяву. Після цього я написав панові Кармазину лист. Я вказав, що робота представництва фонду заморожена, відповів на всі питання. Крім того, я двічі надавав свідчення свідків слідству. І я готовий у будь-який час зустрітися з паном Кармазіним і відповісти на всі запитання.

Але минуло більше місяця, і ні від пана Кармазіна, ні від кого іншого не прийшло відповіді. Є тимчасова слідча комісія парламенту, але й звідти не було жодного запрошення. З чого я роблю висновки, що мета розповідей Кармазіна – провокація і бажання перевести справу в політичну площину.