Припинено спробу двох громадян Росії вивезти з України набої та ікони

Працівники Харківської митниці разом з прикордонниками припинили спробу двох громадян Росії незаконно вивезти з України набої до зброї та ікони.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, обидві спроби контрабандного провезення речей через українсько-російський кордон виявлено вчора і сьогодні у міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

Так, 26 листопада громадянин Росії, який прямував до Російської Федерації на автомобілі «Ауді А8» і обрав для переміщення смугу «зеленого руху», задекларував, що нічого забороненого через митний кордон не переміщує. Але в ході поглибленого догляду в автомобілі росіянина було виявлено шість набоїв до зброї калібру 5,45 мм та 7,62 мм.

Крім того, сьогодні вранці після усного та письмового декларування автомобіля «Fiat Doblo» 37-річний росіянин заявив, що зброї, наркотиків, культурних цінностей та інших предметів, обмежених або заборонених до переміщення через митний кордон України не переміщує. Після проведення догляду автомобілю у салоні була виявлена дерев’яна ікона з зображенням Ісуса Христа. Після цього за допомогою металошукача, у кишені куртки громадянина, що була на ньому, митники виявили також металеву ікону.

За обома фактами співробітниками митниці було складено протоколи про порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України (приховування від митного контролю), а набої та ікони вилучено та передані на експертизу.