Російський священик намагався ввезти в Україну прикраси та психотропи

Учора в Донецькій області викрили контрабандиста, який віз в Україну ювелірні вироби та психотропні препарати.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 34-річний житель Ростовської області автомобілем «Тойота» їхав через пункт пропуску «Успенка». Побачивши, що машину починає перевіряти оглядова група зі службовим собакою, росіянин занервував. Занепокоєння мандрівника помітив кінолог, після чого прикордонники ініціювали поглиблену перевірку «Тойоти».

Спершу співробітники пункту пропуску знайшли препарат психотропної дії «Фенозепам», 16 таблеток якого збула приховано у сумочці між передніми сидіннями. Згодом виявили цілий «скарб», захований у кофрі для ноутбука. Всього співробітники пункту пропуску нарахували 301 ювелірний виріб – ланцюжки, хрестики та каблучки. На багатьох з них були цінники, із пробою золота чи срібла, вагою та вартістю в російських рублях. На кількох каблучках також були камінці білого та зеленого кольору.

Водій «Тойоти» назвався священнослужителем та як доказ дістав хрест та рясу. Він запевняв, що не декларував ювелірні вироби, тому що мав залишити їх в Ростові-на-Дону, але забув. Про походження такої кількості прикрас мандрівник нічого не сказав. А на запитання про психотропні пігулки відповів, що приймає їх від безсоння.

Наразі вилучені у росіянина психотропи та прикраси передали в митницю. Есперти оцінюють вартість знайдених коштовностей.