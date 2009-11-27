Семирічний хлопчик граблями забив до смерті 53-річного чоловіка

В одному із сіл Городоцького району Львівщини семирічний хлопчик вбив 53-річного приятеля свого батька.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, семирічний хлопчик вбив чоловіка, який прийшов в гості до батька напідпитку, а пригостившись ще - ліг спати у сараї на їхньому обійсті.

Як розповів Д.ХАРЧУК, хлопчик підійшов до сплячого чоловіка та почав виганяти його додому. П’яний чоловік не реагував на прохання хлопчика, тоді він взяв граблі, які стояли поруч, і став бити лежачого чоловіка.

Як потім з’ясувало слідство, хлопчик впродовж години бив чоловіка граблями та іншим господарським реманентом, який знайшов у сараї.

Побачивши скоєне, батько хлопчика вивіз тіло вбитого на околицю селища, де його і знайшли односельці та повідомили в міліцію.

Пояснити вчинок сина чоловік не може. На думку батька, єдине, що могло стати причиною люті хлопчика – це нелюбов до п’яних, - зазначив Д.ХАРЧУК.

Слідство у даній справі триває, з хлопчиком працюють психологи.