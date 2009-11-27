ДП ”Готель ”Спорт” виграло судову справу

Державне підприємство ”Готель ”Спорт” виграло судову справу про незаконне стягнення з нього близько 8 млн. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 25 листопада цього року після розгляду апеляційної скарги, яка була подана ДП ”Готель ”Спорт”, Економічна апеляційна палата Республіки Молдова скасувала рішення Окружного економічного суду м. Кишиневу від 18 липня 2008р. та закрила провадження у справі.

Нагадаємо, Окружний економічний суд Кишинева 18 липня 2008 р. виніс рішення про стягнення з державного підприємства ”Готель ”Спорт” близько 8 млн. доларів. Такий значний борг був штучно створений на підставі підроблених документів з метою заволодіння майном готелю, - зазначає прес-служба.

Таким чином, завдяки спільним зусиллям Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ та Посольства України в Республіці Молдова ліквідовано спробу рейдерського захоплення майна державного підприємства.