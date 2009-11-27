В Черкасах за демонтаж кіосків порушили кримінальну справу

В Черкасах проти директора комунального підприємства порушили кримінальну справу за перевищення влади і незаконний демонтаж трьох кіосків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС в Черкаській області, працівники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора комунального підприємства, який без рішення суду щодо демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, дав незаконну вказівку знести три кіоски приватного підприємця, чим завдав збитки підприємцю на 143 тисячі гривень. Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.