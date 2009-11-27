Тернопільська райрада заявляє про порушення при розміщенні сміттєзвалища

Голова Тернопільської районної ради Василь ДІДУХ заявляє про порушення законодавства при наданні дозволу на розміщення тимчасового сміттєзвалища у Миролюбівці.

Під час розмови з кореспондентом УНІАН він, зокрема, представив розпорядження голови облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ від 19 листопада 2009 року щодо списання дренажно-колекторної системи “Гнізна” на площі 12 га на території Миролюбівської сільської ради. В документі йдеться, що оскільки систему неможливо відновити й використовувати в сільськогосподарських потребах, вирішено визнати факт відсутності частини меліоративних споруд, а Миролюбівській сільраді дано завдання привести бухгалтерські документи у відповідність до діючих стандартів щодо відображення в первинних бухгалтерських документах пошкодженої дренажно-колекторної системи “Гнізна”, управлінню Держкомзему у Тернопільському районі – оперативно внести зміни в державну статистичну звітність.

При цьому В.ДІДУХ зауважив, що 23 листопада на сесії Миролюбівської сільради після розгляду акту оцінки осушувальних земель системи “Гнізна” було прийнято рішення звернутися до районної прокуратури стосовно притягнення до відповідальності осіб, які влаштували на території системи “Гнізна” карти для складування мулу, внаслідок чого була пошкоджена дренажно-колекторна система на площі 12 га. Також сільрада просить прокуратуру зобов’язати винного компенсувати завдані матеріальні збитки.

Разом із тим Тернопільська райрада, за словами В.ДІДУХА, на сесії 24 листопада прийняла рішення виділити Миролюбівській сільраді на ремонт пошкодженої дренажно-колекторної системи “Гнізна” 140 тис. грн.

“30 тис. грн. ми надали за рахунок коштів перевиконання районного бюджету, ще 110 тис. – зі спецфонду “Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва”, – пояснив В.ДІДУХ.

Також рішенням райради Миролюбівській сільраді доручається укласти договір з ВАТ “Тернопільводпроект” на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт системи “Гнізна” на площі 12 га.

За таких умов, переконаний В.ДІДУХ, немає законних підстав розглядати питання про влаштування сміттєзвалища на території Миролюбівської сільради.

Остаточне рішення щодо виділення земельної ділянки під розміщення сміттєзвалища має ухвалити Тернопільська облрада.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Тернопільська райрада запровадила мораторій на розміщення сміттєзвалищ на території району.

10 листопада у Тернополі відбулися громадські слухання з обговорення містобудівної документації розміщення об’єкта тимчасового складування твердих побутових відходів і будівництва заводу з переробки та утилізації твердих побутових відходів, на якому присутні вирішили, що ділянка на території села Миролюбівка Тернопільського району повністю підходить для тимчасового складування сміття.

При цьому начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області Олег МИКОЛЕНКО назвав громадські слухання фарсом, оскільки на них не було представників Миролюбівки. Окрім цього, громадські слухання проігнорували голови сіл Тернопільського району та голова Тернопільської райради, вважаючи їх проведення незаконним.