У Києві двоє чоловіків облили фарбою пам’ятник Леніну

Сьогодні у Києві двоє чоловіків облили червоною фарбою пам’ятник Володимиру Леніну під час церемонії його відкриття після ремонтно-реставраційних робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, які зібралися з нагоди церемонії відкриття монумента, відреагували миттєво – побили цих чоловіків, причому досить сильно.

В результаті обох порушників порядку забрала міліція.

Пошкоджений пам`ятник В.Леніну відреставрували за кошти Комуністичної партії України.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, на Бессарабці відбувається акція протесту, організована ВО “Свобода” та Комітетом декомунізації проти відкриття пам’ятника В.Леніну. Понад дві сотні українських націоналістів з національними, «свободівськими» та червоно-чорними прапорами, які висловлюють свій протест проти встановлення пам’ятника В.Леніну, зупинили колони спецпідрозділу МВС «Беркуту», перегородивши їм дорогу.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня ц. р. члени праворадикальної націоналістичної організації пошкодили пам`ятник Леніну в центрі Києва. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і затримано 5 осіб. Вони пояснили свої дії тим, що в Україні не виконується Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», в якому, зокрема, йдеться про демонтажу пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених особам, які причетні до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в Україні.

Пам`ятник В.Леніну був встановлений на столичному бульварі Т.Шевченка і відкритий 5 грудня 1946 року. Автори пам’ятника – скульптор С.Д.Меркуров, архітектори – А.В.Власов та В.Д.Єлізаров. Висота фігури вождя 3,45 метри, вона висічена з темно-червоного полірованого граніту.