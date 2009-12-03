Перенесено розгляд апеляції щодо поновлення Моцного на посаді

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд відклав розгляд справи щодо скасування рішення суду першої інстанції про поновлення Василя МОЦНОГО на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації через неявку представника звільненого губернатора.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив представник Президента України в суді Юрій ЖМЕНЯК.

За його словами, на сьогодні у Дніпропетровську було призначено розгляд апеляційної скарги, яку вносила сторона Президента України Віктора ЮЩЕНКА, однак суду представили клопотання про перенесення слухання у зв’язку з тим, що В.МОЦНИЙ перебуває на лікарняному, а його представник Андрій РУДЕНКО - у відрядженні.

Слухання справи перенесено на 22 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2009 року Кіровоградський окружний адміністративний суд поновив В.МОЦНОГО на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації. Колегія суддів визнала протиправним та постановила скасувати указ Президента від 27 червня 2009 року про звільнення В.МОЦНОГО з посади кіровоградського губернатора.