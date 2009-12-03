ДАІ з початку року позбавила ліцензій 15 автошкіл
Через низьку якість підготовки водіїв
Впродовж цього року Державна автоінспекція за результатами перевірки через низьку якість підготовки водіїв позбавила ліцензій 15 автошкіл.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.
За його словами, такі перевірки триватимуть надалі, зокрема, - наступного року.
Продовжуючи тему підготовки водіїв, С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що під час перевірок виявилося, що ”явка на іспити складає 40-48%, а коли ми почали приділяти більше уваги, то виявилося, що відсоток тих, хто склав іспити, зменшився з 70 до 40 відсотків...”.
Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня С.КОЛОМІЄЦЬ сказав, що «через місяць розпочинається акредитація в ДАІ всіх закладів, які здійснюють підготовку водіїв», зауваживши, що наразі спостерігається достатньо низький рівень підготовки.