ДАІ з 1 січня не штрафуватиме водіїв, які не зареєстрували мопеди

Співробітники Державної автомобільної інспекції з 1 січня не штрафуватимуть водіїв, які не зареєстрували мопеди і скутери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

«З 1 січня ДАІ не буде штрафувати водіїв транспортних засобів об’ємом двигуна до 50 куб. см (мопеди і скутери) за відсутність посвідчення водія, талону технічного огляду і реєстрації транспортного засобу, оскільки дуже велика кількість таких транспортних засобів і не всі водії встигнуть їх зареєструвати», - сказав C.КОЛОМІЄЦЬ.

При цьому він зазначив, що наразі ДАІ розробляє нормативні документи для спрощення системи реєстрації транспортних засобів.

Як повідомлялося, в Україні посилилися вимоги до водіїв скутерів та мопедів. Вони мають їздити в мотошоломах, а також - отримати права та зареєструвати свої ТЗ і проходити техогляд.

Їздити на мопеді і скутері у віці до 16 років заборонено.

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», саме з 1 січня 2010 року запроваджується державна реєстрація мопедів, моторолерів та інших двоколісних ТЗ з двигуном об`ємом до 50 см куб. або електромоторів потужністю до 4 кВт.

На мопеди та скутери видаватимуть номери і техпаспорт, і їм доведеться проходити техогляд 1 раз на 2 роки.