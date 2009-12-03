Уряд пропонує Верховній Раді ратифікувати Конвенцію ООН про права інвалідів

Уряд пропонує Верховній Раді ратифікувати Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про права інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні уряд схвалив проект закону про ратифікацію цього міжнародного документу.

«Я хочу попросити Секретаріат Кабінету міністрів саме сьогодні (у Міжнародний день інвалідів – УНІАН) направити цей законопроект до парламенту, супроводжуючи моїм листом і звернутися з проханням розглянути, поставити на голосування в цілому до кінця цього року», - сказала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна приєдналася до Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї 24 вересня 2008 року. Документ у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2006 року Генеральна асамблея ООН консенсусом схвалила Конвенцію про права інвалідів.

Конвенція є першим всеосяжним міжнародно-правовим документом, направленим на захист прав осіб з різними видами стійких фізичних, психічних, розумових або сенсорних порушень.

Вона містить 50 статей, спрямованих на захист прав інвалідів, ліквідацію їхньої дискримінації, забезпечення їх права на роботу, медичне обслуговування, освіту і повну участь у житті суспільства, а також доступ до правосуддя, особисту недоторканність, свободу від експлуатації і зловживань, свободу пересування.

Згідно з Конвенцією, держави повинні прийняти і виконувати закони та інші заходи, спрямовані на поліпшення правового захисту інвалідів. Також вони зобов`язані відмінити законодавчі акти і боротися з усіма традиціями і практикою, які допускають дискримінацію щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями.