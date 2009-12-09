У Херсоні діяв псевдоподатківець

12:26, 09 грудня 2009
Право
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Брав по-людськи - 17,5 грн.

У Херсоні шахрай намагався виманити у городян гроші, розсилаючи листи зі штампом Державної податкової адміністрації України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, з початку грудня цього року людям, які працюють або працювали керівниками чи бухгалтерами на підприємствах, почали надходити листи, в яких пропонувалося щоб уникнути зустрічної перевірки податковою, погасити нібито існуючий борг у розмірі 17,5 грн.

Гроші пропонувалося перерахувати на вказаний у листі звичайний картковий рахунок у банку.

У ДПА зазначили, що листи були без підпису і прізвища посадовця, але з відтисненням штампу «Державна податкова адміністрація України».

Також повідомляється, що фахівці відділу по боротьбі з корупцією обласної ДПА встановили, що вказаний картковий рахунок використовується невідомою особою, а її власник, відчувши стеження, намагається якомога швидше закрити банківський рахунок.

Дії шахрая підпадають під ст.353 КК України (самовільне присвоєння повноважень або звання посадовця).

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