Хто в Україні головні хабарники – журналістський експеримент

Головними хабарниками жителі Криму вважають чиновників.

Такими є результати акції, проведеної кримською газетою «События» на честь свого чотириріччя і Міжнародного дня боротьби з корупцією.

«Щоб дізнатися, кого кримчани вважають найбільшими хабарниками, журналісти встановили в центрі Сімферополя п`ять манекенів, що символізують чиновника, правоохоронця, суддю, лікаря і вчителя. Перехожим запропонували проголосувати віддрукованими на принтері 500-гривневими купюрами з написом «хабар» за того, кому їм найчастіше доводилося робити підношення. Символічний чиновник набрав 26 тис. грн., правоохоронець (працівник МВС, прокуратури, податкової) — 23,5 тис. грн., суддя — 22,5 тис. грн., лікар — 20 тис. і вчитель — 6,5 тис.», — йдеться у повідомленні видання, переданому УНІАН.

Журналісти зазначають, що деяким учасникам акції настільки сподобалося дійство, що вони «голосували справжніми грошима».