У держслужбовців вилучатимуть подарунки, отримані під час офіційних заходів

Кабінет міністрів України схвалив проект постанови «Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби України.

Проект розроблений Головдержслужбою з метою встановлення єдиного порядку передачі уповноваженими особами подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів органу державної влади, місцевого самоврядування, організації або іншій юридичній особі, де вони працюють (або яку представляють).

Необхідність прийняття зазначеної постанови зумовлена тим, що частиною третьою статті 5 закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», який вступить в дію 1 січня 2009 року передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування та особи, які для цілей закону «Про засади запобігання та протидії корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування в разі отримання подарунку на офіційному заході передають його органу державної влади, місцевого самоврядування, організації або іншій юридичній особі, яку вони представляють.

Даною постановою пропонується визначити місце передачі подарунку органу державної влади, місцевого самоврядування, організації або іншій юридичній особі, термін та необхідні для такої передачі документи, а також визначення подарунка.

У повідомленні зазначається, що постанова уряду “є одним з важливих кроків на шляху до виконання однієї з основних місій Головдержслужби – запобігання корупції, профілактики і захисту державного службовця від спокуси неправомірних дій, створення для нього таких умов, коли він буде керуватися моральними та патріотичними засадами та розумітиме невідворотність покарання за корупційні діяння”.