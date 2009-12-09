Луценко на знак протесту пішов з наради, яку проводить Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинуватив керівників правоохоронних органів в корупційній діяльності, після чого міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО на знак протесту пішов з наради.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося на нараді з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції.

В.ЮЩЕНКО, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА, в.о. генерального прокурора Сергія ВИНОКУРОВА, голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, заступників керівників Міністерства юстиції, податкової адміністрації, митної служби, сказав, що вони непрофесійні.

«Я хотів би сказати, що ви бездарні міністри і керівники відомств. Своєю роботою, своєю некомпетентністю ви принижуєте цю націю», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що ці посадовці не можуть виправдати сподівань 46 мільйонів українців щодо боротьби з корупцією, бо ви непрофесійні, бо ви не можете професійно очолити боротьбу з корупцією, і ви знаєте, чому? Прокуратура, міліція і так далі, знаєте чому – тому що ви є співучасниками цього жахливого процесу», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Після цих слів Ю.ЛУЦЕНКО підвівся і запитав, чи може він йти, зауваживши, що, на його думку, це несправедливі звинувачення. В.ЮЩЕНКО дозволив міністрові залишити нараду.

Реагуючи на те, що Ю.ЛУЦЕНКО покинув нараду, Президент сказав: «Хочу пояснити, чому міністр пішов. Бо на його місці я б не приходив, на його місці я б давно подав у відставку».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що за останні два роки рівень доброчесності за міжнародними рейтингами країни знизився з 99-го місця на 146-е місце. Президент також зауважив, що вперше за останні роки спостерігається зниження індексу викривання корупційних злочинів. За останні 10 місяців цей показник знизився майже на 15%.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні також спостерігається значне зниження рівня розкриття корупційних справ – на 40,2%. «Це є перша ознака того, що Міністерство внутрішніх справ займається політикою, не вистачає часу на виконання прямих функцій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зауважив, що сьогодні корупція в країні починається з найвищих державних чиновників. «Ось чому я говорю про міністра одного, другого, третього, чому я говорю про уряд – тому що в кожній нації боротьба із корупцією ведеться урядом. Як вона може вестись в Україні, ця боротьба, коли уряд сам закриває 20% справ по міліції і 25% справ - по митній службі», - запитав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що сьогодні некомпетентно порушуються справи, а потім закриваються через декілька днів. В.ЮЩЕНКО не виключив, що це робиться для того, аби залякати людей, підкорити їх.

«Так, може, нам на амбарний замок закрити ту міліцію та нехай вона останні 40 днів не мордує націю», - запитав Президент.