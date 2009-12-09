Ющенко вимагає змін у керівництві правоохоронних органів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагатиме негайних змін у керівництві правоохоронних органів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент повідомив сьогодні на нараді з питань протидії корупції.

Відповідні пропозиції глава держави підпише впродовж сьогоднішнього дня.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що за останні роки Україна суттєво погіршила свій рейтинг доброчесності – з 99 місця у 2006 році до 146 – у 2009. За його словами, вперше за останні п’ять років упродовж десяти місяців поточного року утримується тенденція зменшення кількості викритих корупційних правопорушень на 13,9% та притягнутих до адміністративної відповідальності корупціонерів – на 15,4%.

Президент звинуватив керівників правоохоронних органів в імітації та бездіяльності в боротьбі з корупцією. Глава держави висловив серйозне занепокоєння роботою органів внутрішніх справ у справі забезпечення правопорядку і законності. Він зауважив, що якщо в першому півріччі 2009 року кількість нерозкритих злочинів збільшилась на 0,7%, то вже станом на 1 грудня ці показники зросли до 32,2%. Залишаються нерозкритими майже 7 тис. убивств, 18 тис. розбоїв, 216 тис. грабежів, скоєних у минулих роках.

За словами В.ЮЩЕНКА, судами виправдано в цьому році 24 особи у кримінальних справах, що розслідувалися в органах внутрішніх справ, із них 6 перебувало під вартою. Глава держави не виключив, що це робиться для того, щоб залякати людей.

Президент України доручив співголовам Міжвідомчої робочої групи з питань протидії впродовж 5 днів підготуватися та доповісти про стан боротьби з корупцією за 2009 рік по кожному відомству та надати відповідні пропозиції. Він також доручив секретарю РНБОУ завершити роботу над створенням Координаційної ради із запобігання та протидії злочинності і корупції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, на нараді в Секретаріаті Президента з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції глава держави В.ЮЩЕНКО звинуватив керівників правоохоронних органів в корупційній діяльності.

Після цих слів міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підвівся і запитав, чи може він йти, зауваживши, що, на його думку, це несправедливі звинувачення. В.ЮЩЕНКО дозволив міністрові залишити нараду.

Реагуючи на те, що Ю.ЛУЦЕНКО покинув нараду, Президент сказав: «Хочу пояснити, чому міністр пішов. Бо на його місці я б не приходив, на його місці я б давно подав у відставку».

Пізніше Ю.ЛУЦЕНКО на прес-конференції заявив, що В.ЮЩЕНКО дискредитує систему органів внутрішніх справ.

«Сьогодні я прийшов (до Секретаріату Президента) доповісти про досягнення і невдачі міліції… Але Віктор Андрійович сказав, що начепили лампаси нещасні генерали… Всі ви є заодно. Такі образи я не дозволяю нікому… Тому покинув це політичне ігрище, яке проводилось для того, щоб показати, як Віктор Андрійович бореться з корупцією», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.