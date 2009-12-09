Рада профспілки залізничників вимагає скасувати низку рішень уряду

Рада Профспілки залізничників і транспортних будівельників України ”у зв`язку зі зневагою проблемами залізничників” направила вищому керівництву держави заяву і висунула низку вимог до Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі профспілки, відповідну заяву було прийнято на черговому засіданні ради профспілки 8 грудня 2009 року.

Зокрема, рада профспілки вимагає від Кабміну скасувати рішення про надання знижок до тарифів на залізничні перевезення продукції гірничо-металургійного і хімічного комплексу; відкликати доручення уряду про перевезення залізничним транспортом вугілля без передоплати; компенсувати в повному обсягу збитки залізниць за перевезення пільгових категорій пасажирів у 2009 році; скасувати рішення Кабміну про відрахування до державного бюджету 30% чистого прибутку залізниць.

Крім того, профспілка вимагає погасити з держбюджету кредити «Укрзалізниці» на придбання рухомого залізничного складу, оскільки витрати на ці цілі, згідно зі ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт», мають здійснюватися з державного бюджету.

Як зазначається в повідомленні, через дії уряду галузь виявилася на межі виживання. Зокрема, за даними профспілки, в результаті надання преференцій підприємствам гірничо-металургійного і хімічного комплексу залізниці не одержать цього року доходів на суму більш як 600 млн. грн. Крім того, через рішення уряду про припинення передоплати за перевезення вугілля за 9 місяців ц.р. борги вугільників становили 460 млн. грн., а до кінця року вони досягнуть 600 млн. грн.

За даними профспілки, не повною мірою компенсуються збитки залізниць за перевезення пільгових категорій пасажирів. Зокрема, збитки відомства від пасажирських перевезень за три квартали 2009 року становили 3,5 млрд. грн., від приміських перевезень – 1,7 млрд. грн.

При цьому відрахування залізниць до державного бюджету зростають, зазначають в раді профспілки. Зокрема, за 9 місяців ц.р. залізниці здійснили перерахування до бюджету і державних цільових фондів на суму 8 млрд. грн., що на 405 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 1,3 млрд. грн. перевищує планові показники. До державного бюджету сплачено 3,5 млрд. грн., що на 570 млн. грн. більше, ніж минулого року, і на 1,2 млрд. грн. більше плану.

У зв`язку з цим профспілка протестує проти постанови Кабінету міністрів №1181 від 29 жовтня ц.р., якою передбачається збільшення з 15% до 30% частки чистого прибутку державних підприємств, який вилучається до держбюджету.

Як зазначається в повідомленні, рада профспілки неодноразово зверталася до Кабінету міністрів України з приводу надання державної підтримки залізничному транспорту, який перевозить 80% вантажів і близько 50% пасажирів, але так і не дочекався розуміння і підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити дію Меморандуму взаєморозуміння між урядом і підприємствами гірничо-металургійного комплексу, яким надаються знижки до тарифів на залізничні перевезення продукції ГМК. У листопаді ц.р. було продовжено аналогічний меморандум з підприємствами хімічного комплексу.