Уряд наполягає на введенні в дію пакета антикорупційних законів

Кабінет міністрів України наполягає на введенні в дію пакета антикорупційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив уповноважений уряду з питань боротьби з корупцією Юрій СУХОВ.

Він зазначив, що уряд не поділяє позицію Верховного Суду України з цього питання.

«Уряд наполягає, аби ці закони були введені в дію», - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, в уряді вважають, що цей пакет є серйозним кроком на шляху до подолання корупції в державі. Ю.СУХОВ додав, що на підтвердження цього вчора на своєму засіданні Кабмін ухвалив ще низку підзаконних актів у сфері боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна 11 червня 2009 року ухвалила закони ”Про засади запобігання та протидії корупції”, ”Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”. Закони набувають чинності з 1 січня 2010 року.

Верховний Суд України на засіданні свого Пленуму 27 листопада 2009 року ухвалив проект подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) антикорупційних законів.

30 листопада Міністерство юстиції заявило про відсутність правових підстав для визнання неконституційними положень нових антикорупційних законів.