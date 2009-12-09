Луценко проти кримінальної відповідальності за ведення грального бізнесу

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає проти введення кримінальної відповідальності за організацію і ведення грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Міністерстві внутрішніх справ.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що на сьогодні гральний бізнес України підірвано на 90%. Він нагадав, що парламентарії поспіхом ухвалили закон про заборону грального бізнесу, і у ньому не передбачено санкцій за функціонування цих закладів.

Міністр також зазначив, що не існує жодних законних підстав для закриття інтернет-казино, які зараз відкриваються. За його словами, господарі таких закладів надають послугу доступу до Інтернету.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО вважає, гральний бізнес можна легалізувати, але гральні заклади повинні бути розташовані за 20-40 кілометрів від населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті група народних депутатів зареєструвала законопроект, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за порушення закону про заборону грального бізнесу в Україні.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня цього року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів упродовж трьох місяців з дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність щодо організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.