Як порахувати робочий час дальнобійника?

Єврокомісія запровадила нові вимоги для тахографів, якими вимірюється робочий час далекобійників.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалене на засіданні Єврокомісії.

Згідно з новим регулюванням, починаючи з 1 жовтня 2011 року усі нові тахографи, що встановлюються на автомобілі для далеких перевезень, мають бути цифровими і відповідати новим вимогам.

Нові вимоги Єврокомісії спрямовані на кращий захист від шахрайства і кращий захист приладів від магнетичної інтерференції, більш акуратне врахування часу в дорозі (відтепер кілька секунд не будуть враховуватися як ціла хвилина), зменшення часу на завантаження даних з тахографів до комп’ютерів транспортних компаній.

За підрахунками Єврокомісії, нове регулювання дасть можливість індустрії дорожнього транспорту економити щорічно 235 млн. євро.

Загалом, починаючи з моменту запровадження тахографів у Європейському Союзі в 2006 році, ними були обладнані 1,5 млн. вантажівок, на яких працюють близько 3 млн. водіїв.