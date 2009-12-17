Україна ратифікувала Конвенцію щодо форми заповітів

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про приєднання України до Конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповітів". Цілями і завданнями закону, щоб був розроблений Міністерством юстиції, є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Конвенцією про колізії законів, які стосуються форми заповітів.

Конвенція встановлює одноманітні правила при вирішенні питань колізій законів, які стосуються форми заповітів. Документом визначаються основні вимоги до форми заповітів, що укладаються в державах з різними правовими системами.

Набрання чинності Конвенцією стане кроком до гармонізації законодавства України з законодавством держав ЄС та багатьох інших держав світу, а також додатковою гарантією захисту волевиявлення і реалізації прав громадян у сфері спадкування за заповітом.

Закон про ратифікацію передбачає приєднання до Конвенції із певними застереженнями. Зокрема, стосовно того, що "Україна залишає за собою право визначати місце постійного проживання заповідача згідно із законом суду (lex fori)" (стаття 9 Конвенції). Також, "Україна залишає за собою право не визнавати заповіти, вчинені громадянами України в усній формі, крім як за виняткових обставин" (стаття 10 Конвенції). Окрім того, "Україна залишає за собою право не застосовувати цю Конвенцію до будь-яких положень заповітів, які, згідно із законодавством України, не стосуються спадкування"(стаття 12 Конвенції).

Конвенцією, яка була укладена 5 жовтня 1961 року в рамках Гаазької Конференції з міжнародного приватного права і учасницями якої є 41 держава світу, визначаються основні вимоги до форми заповітів, що укладаються в державах з різними правовими системами. Згідно з документом, будь-яка держава, яка не була представлена на зазначеній Гаазької конференції, може приєднатися до цієї Конвенції після набрання нею чинності.

На даний час 41 держава світу є учасницями цієї Конвенції: Австралія, Австрія, Антигуа і Барбуда, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бруней, Великобританія, Вірменія, Гренада, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Китай, Лесото, Люксембург, Маврикій, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Південна Африка, Польща, Португалія, Свазіленд, Сербія, Словенія, Хорватія, Тонга, Туреччина, Фіджі, Фінляндія, Франція, Чорногорія, Швеція, Швейцарія, Югославія, Японія.