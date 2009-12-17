ГПУ просять оцінити порушення при реконструкції НСК «Олімпійський»

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції об’єктів державного підприємства “Національний спортивний комплекс «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 357 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено попередній звіт Тимчасової слідчої комісії взяти до відома та надіслати його Президенту України, Кабінету міністрів, Генеральній прокуратурі України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Крім того, передбачено звернутися до Кабміну і Генеральної прокуратури з проханням дати правову оцінку діям окремих посадових осіб, причетних до порушень законодавства України.

Уряду доручено до 1 січня 2010 року привести у відповідність до законодавства України проведення усіх робіт на території НСК «Олімпійський», урахувавши рекомендації Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 5 червня 2008 року.

Крім того до 1 січня 2010 року уряд має розробити і затвердити графік ремонтно-будівельних робіт НСК «Олімпійський» та забезпечити його виконання.

З метою якісного супроводження та координації діяльності реконструкції НСК «Олімпійський» в установленому порядку, уряду доручено розглянути питання стосовно внесення змін до структури Міністерства України у справах сім‘ї, молоді та спорту щодо створення відповідного підрозділу.

Крім того, передбачено, враховуючи низький організаційний рівень менеджменту, бездіяльність, фінансові та інші порушення законодавства України, загрозу зриву термінів реконструкції НСК «Олімпійський», посилити персональну відповідальність міністра України у справах сім‘ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА за повне і своєчасне дотримання термінів і якості виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції НСК «Олімпійський».

З метою забезпечення прозорості і законності реалізації проекту реконструкції НСК «Олімпійський» у найкоротші терміни уряд має провести комплексну державну експертизу всього проекту і визначити його остаточну вартість та затвердити всю проектно-кошторисну документацію по реконструкції НСК «Олімпійський».

Передбачено до 20 січня 2010 року поінформувати Верховну Раду про стан підготовки щодо проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідно до постанови, Тимчасова слідча комісія має продовжити роботу до 19 травня 2010 року. Звіт про роботу Тимчасової слідчої комісії буде заслухано на черговій сесії Верховної Ради України в травні 2010 року.