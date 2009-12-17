Депутати зазіхають на кіностудію Довженка, стверджує Турчинов

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ звернувся до Генеральної прокуратури з проханням розглянути питання про причетність народних депутатів від Партії регіонів до спроб «привласнити» частину території Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час спілкування із співробітниками кіностудії.

«Тому я звернувся до Генеральної прокуратури, дав доручення силовим структурам підказати, м`яко кажучи, депутатам із фракції Партії регіонів, яким сподобалася в центрі міста земля, щоб займалися краще своїми передвиборчими обіцянками і не пробували займатися бізнесом на кіностудії», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що кіностудія ім. Довженка була і має залишитися в державній власності.