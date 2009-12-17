Луценко знову звільнив Могильова

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО своїм наказом звільнив з органів внутрішніх справ колишнього заступника міністра внутрішніх справ – начальника міліції АР Крим генерал-майора міліції Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АР Крим, А.МОГИЛЬОВА звільнено «за грубе порушення Закону України «Про міліцію», яким співробітникам міліції заборонено займатися політичною діяльністю».

У Кримській міліції також уточнили, що «підставою для звільнення була та обставина, що А.МОГИЛЬОВ, перебуваючи в кадровому резерві МВС України, в порушення вимог Закону України «Про міліцію», одночасно виконував функції керівника передвиборчого штабу політичної партії, яка підтримує одного з кандидатів у Президенти України».

Як повідомлялося, минулого тижня Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов А.МОГИЛЬОВА про поновлення на посаді.

За інформацією газети «Коммерсант», процес поновлення триває впродовж року. У грудні 2007 року А.МОГИЛЬОВ подав керівництву МВС рапорт про надання йому відпустки, а пізніше – заяву про звільнення з посади начальника кримського ГУ МВС і з органів внутрішніх справ. Проте в листопаді 2008 року А.МОГИЛЬОВ заявив, що прийняв рішення про відставку під тиском народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ (фракція НУ-НС), і подав до Донецького окружного адмінсуду позов про поновлення на посаді, який було задоволено.

Рішення суду першої інстанції підтвердив Апеляційний адміністративний суд Донецька. Але в МВС рішення суду не виконували, у зв`язку з чим Державна виконавча служба зобов`язала міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА виплатити на користь держави штраф у розмірі 510 грн. за невиконання рішення суду.

19 серпня ц.р. Кабінет міністрів, виконуючи рішення суду, поновив А.МОГИЛЬОВА на посаді й відразу ж звільнив, призначивши на цю посаду Г.МОСКАЛЯ.