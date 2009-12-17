Парламент повернувся до розгляду закону про слідчі комісії

Верховна Рада України ухвалила першому читанні проект закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 370 із 435 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей закон парламент уже ухвалював 3 березня 2009 року, але 10 вересня 2009 року Конституційний Суд визнав його неконституційним та таким, що втратив чинність.

Як заявив на засіданні голова комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Олександр ЄФРЕМОВ, Конституційний Суд України розглядав даний закон «не по суті і визнав його неконституційним у зв’язку з порушенням конституційної процедури ухвалення та набрання ним чинності».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що ухвалений у березні закон парламент має ухвалити в тій же редакції, оскільки КС не мав зауважень до його змісту.

При цьому О.ЄФРЕМОВ зазначив, що комітет вкотре звернув увагу КС, що рішення про неконституційність даного закону ухвалювалось на закритому засіданні у порушення вимог статті 153 Конституції України.

На пропозицію ухвалити сьогодні цей закон в цілому народний депутат із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ відповів, що проти такого кроку, оскільки пропонує внести ряд змін до даного законопроекту.

Після обговорення депутати ухвалили рішення у вівторок, 22 грудня в першочерговому порядку розглянути даний законопроект у другому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року парламент прийняв закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето глави держави на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Конституційний Суд України 10 вересня визнав повністю неконституційним закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». В рішенні суду зазначається: «Отже, відсутність під текстом закону, прийнятого за результатами повторного розгляду, належної дати та підпису голови ВР, є порушенням встановленої частиною 4-ю ст. 94 Конституції України процедури набрання ним чинності, що, відповідно до частини 1 ст. 152 Конституції України, є підставою для визнання закону неконституційним повністю».