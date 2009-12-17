АМК просить заборонити лікарям рекомендувати ліки конкретних виробників

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає за доцільне запровадити в державі спеціальний нормативно-правовий акт, який би унеможливив лобіювання лікарями інтересів фармацевтичних компаній щодо призначення пацієнтам медпрепаратів для лікування. З такою пропозицією Комітет офіційно звернувся до Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба АМКУ.

Зокрема, з метою вирішення порушеного питання АМКУ просить уряд доручити Міністерству охорони здоров`я створити робочу групу за участю Державної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення, представників інших відомств, фармацевтичних компаній та їх об`єднань. Комітет наголошує на необхідності запровадження нормативних правил, які урегулюють основні питання взаємодії лікарів та фармацевтичних компаній, які просувають медичну продукцію.

У ході розслідувань на ринку фармацевтики АМКУ з`ясував, що медичні представники виробників, дистриб`юторів та реалізаторів лікарських засобів налагоджують співпрацю з лікарями задля промоції своєї продукції серед пацієнтів. За певну винагороду лікар прописує хворому препарат конкретного підприємства, що може бути набагато дорожчим, але не більш ефективним за аналоги.

"Очевидно, що така зацікавленість стимулює лікаря до призначення декількох медпрепаратів замість одного комбінованого під час видачі рецепту, хоча це може суперечити інтересам пацієнта", - сказав в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко. Водночас він додав, що це питання не відноситься прямо до повноважень АМКУ, і тому комітет розраховує на підтримку своїх пропозицій з боку уряду.