ВР нацькувала Генпрокуратуру на держадміністрації Київщини

Верховна Рада України рекомендує Генеральній прокуратурі дати правову оцінку діям керівництва і посадових осіб державних адміністрацій Київської області щодо фактів порушень Конституції України і чинного законодавства при наданні та переоформленні прав на земельні ділянки, зловживання службовим становищем при відчуженні земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови “Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення посадовими особами державних адміністрацій Київської області Конституції України і чинного законодавства України при наданні та переоформленні прав на земельні ділянки” проголосували 316 народних депутатів із 425, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР взяла до відома звіт ТСК і направила його Президентові Віктору ЮЩЕНКУ, Кабінету міністрів, Генеральній прокуратурі, Державному комітету з земельних ресурсів для вивчення та відповідного реагування.

Кабміну рекомендовано забезпечити невідкладний розгляд питання щодо внесення Президентові подання про звільнення з посад керівників Бориспільської та Броварської районних державних адміністрацій.

Крім того, депутати рекомендували уряду і Держкомзему протягом двох місяців внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо врегулювання на законодавчому рівні регламентованого порядку обліку фізичних осіб, які бажають отримати у власність земельні ділянки, гарантування на рівні закону пріоритету місцевих жителів на отримання земельних ділянок, юридичну відповідальність посадових осіб за порушення земельного законодавства.

Тимчасова слідча комісія продовжить свою роботу і подасть звіт до 19 лютого 2010 року.