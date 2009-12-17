У Києві «махлюють» із зеленими насадженнями?

Київ. 17 грудня. УНІАН. Контрольно-ревізійний відділ у Деснянському районі м. Києва виявив порушення фінансово-бюджетної дисципліни районним комунальним підприємством з утримання зелених насаджень на загальну суму 692 тис. грн..

Як повідомляє прес-служба КРУ, ці порушення в діяльності підприємства виявлені за період з 1 січня 2008 р. по 1 жовтня 2009 р.

Зокрема, ревізією виявлено, що у бухгалтерському обліку не рахувались кущі, дерева та квіткова продукція на суму понад 558 тис. грн., які були висадженні восени 2008 р. та навесні 2009 р.

Крім того, зафіксовано недостачу 306 тис. штук квіткової продукції на загальну суму 46 тис. грн. та недостачу товарно-матеріальних цінностей на суму близько 7 тис. грн. До того ж, встановлено незаконне списання понад 3 тис. л пально-мастильних матеріалів на суму близько 16 тис. грн.

Також організованими у процесі ревізії вибірковими інвентаризаціями встановлені лишки товарно-матеріальних цінностей (дерева, квіти), які не рахувались у бухгалтерському обліку, на загальну суму 13 тис. гривень.

За допущені порушення 11 посадових осіб об’єкту контролю притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. Матеріали ревізії передано до прокуратуру Деснянського району.