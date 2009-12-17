В Україні почали судити власників підпільних гральних закладів

Суд оштрафував на 5 млн. грн. власників підпільного грального закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, співробітники податкової міліції у Волинській області виявили черговий розважальний заклад, який всупереч вимогам чинного законодавства продовжував нелегально працювати. У підпільній ігротеці, що розташовувалась у м. Володимир-Волинському, податківці знайшли 15 діючих гральних пристроїв, „послугами” яких без перешкод могли скористатися усі бажаючі. Обладнання загальною вартістю близько 300 тисяч гривень було вилучено, матеріали перевірки передано на розгляд судових органів.

Розглянувши позов волинських податківців, Хмельницький окружний суд виніс вердикт, згідно з яким власників зазначеного приватного підприємства зобов’язано сплатити до бюджету понад 5 млн. гривень штрафних санкцій. Крім того, ухвалено рішення про конфіскацію вилучених „одноруких бандитів” у дохід держави.

Податкова міліція зазначає, що продовжує виявляти та упереджувати правопорушення у сфері грального бізнесу відповідно до вимог Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні”.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня цього року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів упродовж трьох місяців з дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність щодо організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.