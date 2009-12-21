Як захистити виборчі права сліпих?

На Прикарпатті реалізується проект «Виборче право для людей з вадами зору».

Впроваджує його Івано-Франківська благодійна громадська фундація імені короля Юрія за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, повідомили УНІАН у фундації.

Проект спрямований на інформування людей, які позбавлені зору, інформації про виборче право України, про права виборців тощо. В рамках проекту випущено книгу, у якій викладені основні положення виборчого законодавства України - надруковані шрифтом Брайля.

Як зазначили у фундації, законодавство України гарантує людям з вадами зору участь у виборчому процесі. Але права людей з обмеженими можливостями на доступ до інформації, пов’язаної з виборчим правом, часто не реалізуються. Проект повинен заповнити нішу в інформаційному просторі для людей з вадами зору, сприяти їхній суспільній та політичній адаптації, участі в соціальних та політичних процесах, що відбуваються в Україні. Випущені книги безкоштовно поширено серед представництва українського товариства сліпих в Україні.

Довідка УНІАН. Шрифт Брайля - рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання сліпими, розроблений Луї Брайлем. Шрифт Брайля є загальноприйнятим у світі кодом, яким користуються для читання люди з вадами зору.