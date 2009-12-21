У Верховній Раді активізувалася «тендерна мафія»?

Лідер партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА заявляє, що після нетривалого перебування поза увагою громадськості та засобів масової інформації знову активізувалися парламентські групи, до яких міцно приклеїлося визначення «тендерна мафія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив, коментуючи останні законодавчі пропозиції щодо порядку проведення закупівель товарів і послуг за державні кошти.

В.БАЛОГА вважає, що у Верховній Раді все ще не припиняються спроби узаконення махінацій при здійсненні тендерних процедур, що приноситимуть «багатомільярдні бариші розробникам і диригентам цих оборудок, які носять на лацканах депутатські значки».

«Тендерні дони Корлеоне демонструють дива винахідливості, як обібрати державу і переправити бюджетні гроші у власні кишені. Після краху сумнозвісних Тендерної палати і Міжвідомчої комісії, провалу кількох аналогічних схем вони намагаються надати законної сили новим способам наживи на держзакупівлях», – заявив лідер “Єдиного Центру”.

Він нагадав, як майже два роки тому під тиском Президента Віктора ЮЩЕНКА парламент скасував закон про тендерні процедури, а разом із ним і корупційні органи, через які проводилися грандіозні махінації. За його словами, «тодішній голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, всупереч суто особистим мотивам, був змушений піти проти намірів депутатів від БЮТ, Партії регіонів та їхніх постійних асистентів – комуністів – зберегти та удосконалити механізм відбору державних коштів. Небачена досі одностайність депутатського корпусу (440 голосів «за» антитендерний закон) давала надію на те, що намаганням спритних ділків залізти у державну скарбницю остаточно покладено край».

«Проте подальші події показали, що «тендерна мафія» живіша за всіх живих. На полі битви за державні закупівлі - ті ж дієві особи і виконавці з тих же фракцій. Вони знову затягли нудні куплети з приспівом на тему турботи про державні інтереси. Примітно, що це представники тих політичних сил, лідери яких пішли в президентський похід під гаслами боротьби з корупцією. Отже, під шумок виборів глави держави у Верховній Раді депутатами з фракцій БЮТ, Партії регіонів і комуністів здійснюється спроба хоч тушкою, хоч опудалом протягти нову злочинну схему приватного збагачення. У ній вже фігурують інші назви тендерних органів, але з тим же призначенням – красти, красти і ще раз красти», - заявив В.БАЛОГА.

Лідер «Єдиного Центру» припускає, що Президент В.ЮЩЕНКО знову застосує вето, якщо ВР схвалить запропонований порядок проведення державних закупівель. Водночас це голосування покаже, наскільки лідери тих політичних сил, депутати яких підтримають нову корупційну схему, чесні у своїх намірах боротися зі зловживаннями. «Одна справа – гнівно громити абстрактних корупціонерів, і зовсім інша - реально припиняти незаконні дії свого найближчого оточення. Для суспільства прийняття нового тендерного закону у запропонованій редакції стане сигналом про те, що претенденти на президентську посаду або нещирі, або не контролюють свої команди», - сказав він.

В.БАЛОГА переконаний у необхідності законодавчого регулювання державних закупівель, оскільки зараз вони здійснюються в ручному режимі. Однак новий порядок має бути максимально відкритим, без будь-яких посередників, із широким використанням загальнодоступних електронних засобів подачі тендерних заявок і проведення конкурсів. Платники податків, на чиї кошти проводяться закупівлі, повинні мати доступ до всієї інформації за підсумками тендерів.

«Новий закон має повністю виключити корупційну складову у держзакупівлях. Новобраному Президенту необхідно буде рішуче й остаточно вимести з влади «тендерну мафію». Ця справа стане одним із перших і невідкладних завдань для глави держави у перші дні його правління», - зазначив лідер «Єдиного Центру».