ВР у четвер розгляне питання звільнення голови Вищого госпсуду

Верховна Рада у четвер, 24 грудня, планує розглянути питання щодо звільнення з посад голови Вищого господарського суду України Сергія ДЕМЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час Погоджувальної ради з пропозицією щодо звільнення С.ДЕМЧЕНКА виступив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Підсумовуючи ці пропозиції, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що у четвер будуть розглянуті усі питання щодо звільнення тих посадових осіб, які досягли 65-річного віку.