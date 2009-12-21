Мін‘юст тестуватиме кандидатів в нотаріуси за новою анонімною системою

22 грудня 2009 року з 11.00 до 13.00 в Міністерстві юстиції (пров.Рильський, 10) відбуватиметься пілотне тестування з метою апробації розробленого програмного забезпечення для анонімного кваліфікаційного тестування кандидатів на посаду нотаріусів.

Проект реалізується в рамках Порогової програми для України корпорації «Виклики тисячоліття» (підкомпонент «Усунення можливостей для корупції в системі нотаріату»).

За півгодини до початку тесту, о 10-30, відбудеться короткий брифінг Міністра юстиції Миколи Оніщука для представників засобів масової інформації.

Телефон для довідок – 271-16-28.

Телефон для акредитації представників ЗМІ – 271-17-60; 271-17-62; 271-16-76.