Мін‘юст тестуватиме кандидатів в нотаріуси за новою анонімною системою
15:20, 21 грудня 2009Право
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«Усунення корупції в системі нотаріату»
22 грудня 2009 року з 11.00 до 13.00 в Міністерстві юстиції (пров.Рильський, 10) відбуватиметься пілотне тестування з метою апробації розробленого програмного забезпечення для анонімного кваліфікаційного тестування кандидатів на посаду нотаріусів.
Проект реалізується в рамках Порогової програми для України корпорації «Виклики тисячоліття» (підкомпонент «Усунення можливостей для корупції в системі нотаріату»).
За півгодини до початку тесту, о 10-30, відбудеться короткий брифінг Міністра юстиції Миколи Оніщука для представників засобів масової інформації.
Телефон для довідок – 271-16-28.
Телефон для акредитації представників ЗМІ – 271-17-60; 271-17-62; 271-16-76.
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