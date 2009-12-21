2009 року міліція винесла 19,5 тис. незаконних постанов про притягнення громадян до адмінвідповідальності

З початку цього року органами прокуратури було скасовано 19,5 тис. незаконних постанов міліції про притягнення громадян до відповідальності за адміністративні правопорушення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Крім того, за даними прес-служби, з цього приводу прокурорами було порушено 220 кримінальних справ і внесено майже 6 тис. подань та приписів, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 тис. посадових осіб.

Як наголосили у Генпрокуратурі, у ході перевірок встановлено, що мають місце численні факти доставляння громадян до міськрайвідділів міліції за відсутності передбачених законом підстав. Найчастіше усупереч вимогам Кодексу про адмінпорушення до чергових частин та приміщень міліції «для встановлення особи», «відпрацювання на причетність до злочинів», «за підозрою у скоєнні злочинів» або взагалі безпідставно масово доставляються громадяни в АР Крим, Київській, Хмельницькій, Закарпатській та інших областях. Як зазначили в ГПУ, лише в останній області протягом року таких випадків було понад 3 тис.

Водночас усупереч вимогам Конституції, за відсутності підстав, передбачених ст. 11 Закону «Про міліцію», працівники органів внутрішніх справ в АР Крим, Київській, Хмельницькій областях, принижуючи гідність та особисту недоторканність громадян, піддавали дактилоскопіюванню осіб, які доставлялись до чергових частин міськрайвідділів, у тому числі і за вчинення адміністративних правопорушень.