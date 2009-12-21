У Генпрокуратурі заявляють, що ТСК Сівковича є упередженою

Факти, викладені 16 грудня у звіті голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин отруєння у 2004 році Віктора ЮЩЕНКА Володимира СІВКОВИЧА не відповідають дійсності і свідчать про її упередженість.

Про це йдеться у пeреданій УНІАН заяві прес-служби Генпрокуратури.

Як зазначається в повідомленні, ”16 грудня 2009 року голова Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА та з`ясування причин і виявлення осіб, винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачею матеріалів до суду Володимир СІВКОВИЧ представив у Верховній Раді України попередній звіт роботи комісії, у якому йшлося про відсутність будь-яких доказів умисного отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином, про начебто скоєні керівником слідчої групи Галиною КЛИМОВИЧ зловживання та злочини під час розслідування цієї кримінальної справи та інших, про неповноту і необ`єктивність слідства та масштабні фальсифікації матеріалів справи”.

У зв’язку з цим, йдеться далі, Генеральна прокуратура змушена констатувати, що комісія неодноразово висувала подібні голослівні звинувачення, дискредитуючи предмет розслідування та слідчу групу, чим упродовж тривалого часу перешкоджала діяльності органу досудового слідства.

Виходячи з викладеного, в Генпрокуратурі вчергове наголосили, що ”факт умисного отруєння кандидата у Президенти України В.ЮЩЕНКА у 2004 році повністю доведений зібраними доказами, а відсутність у справі на даний час обвинувачених (підозрюваних) обумовлюється лише складністю обставин злочину, скоєного в умовах неочевидності, та давністю подій”.

При цьому в прокуратурі наголосили, що суттєвою перешкодою для завершення слідства є також неявка на допити деяких народних депутатів України та відсутність правових важелів впливу на них, непрофесійне коментування обставин справи різними політиками та іншими не уповноваженими на це особами.

Також у Генпрокуратурі відзначають, що розслідування даної кримінальної справи слідчою групою ”здійснюється на належному професійному рівні і підстав для зміни цієї групи немає”. Крім того, відповідає чинному законодавству і стан прокурорського нагляду за розслідуванням вказаної кримінальної справи.

З огляду на це Генпрокуратура ще раз застерігає всіх від будь-яких втручань у діяльність органу досудового слідства і запевняє про свою спроможність встановити істину в справі та довести її до логічного завершення.