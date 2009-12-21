Уряд пропонує скасувати постанову про повернення бюджету на доопрацювання

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити державний бюджет на 2010 рік, скасувавши постанову про повернення його до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

Він зазначив, що скасування постанови парламенту «дало б можливість ухвалити державний бюджет України на наступний рік».

У свою чергу представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ зауважив, що сьогодні на Погоджувальній раді «ми почули шосту версію того, чому уряд не хоче вносити бюджет» на розгляд парламенту.

Він наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре висловлює занепокоєння з приводу неухвалення бюджету-2010.

За словами І.ПОПОВА, у даній ситуації виникають «дві загрози»: зрив фінансування президентських виборів і соціальних виплат та зарплат бюджетникам у повному обсязі.