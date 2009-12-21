Онопенко закликає до альтернативних виборів голови ВАСУ

Призначення нового голови Вищого адміністративного суду України має відбутися на альтернативній основі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це йдеться у листі голови ВСУ Василя ОНОПЕНКА до Ради суддів адміністративних судів, яка 23 грудня розглядатиме питання щодо рекомендації кандидатур на посаду голови ВАСУ.

У ВСУ нагадують, що 22 грудня 2009 року завершується передбачений законом строк перебування Олександра ПАСЕНЮКА на посаді голови Вищого адміністративного суду України.

На переконання В.ОНОПЕНКА, призначення нового голови ВАСУ є надзвичайно важливим для правосуддя питанням, від якого значною мірою залежатиме подальший розвиток адміністративного судочинства в Україні.

“Ситуація, що склалася у діяльності ВАСУ, потребує принципово нових підходів до її організації, особливо в частині неухильного дотримання вимог закону та ефективного здійснення повноважень керівника цього судового органу”, - заявив В.ОНОПЕНКО.

Голова Верховного Суду переконаний, що “найкращим і для адміністративного судочинства, і для правосуддя загалом було б призначення на посаду голови ВАСУ іншого судді, спроможного забезпечити належну організацію діяльності ВАСУ, вивести її та розвиток усього адміністративного судочинства на якісно новий рівень”.

“Разом з тим, з повагою ставлячись до позиції Ради суддів адміністративних судів як органу суддівського самоврядування, у разі рекомендації кандидатури О.ПАСЕНЮКА на посаду голови ВАСУ готовий розглянути її на предмет внесення до Ради суддів України”, - заявив В.ОНОПЕНКО.

Він також наголосив, що питання призначення нового голови ВАСУ необхідно вирішити на демократичних засадах, з урахуванням усіх можливих пропозицій щодо заміщення цієї посади.

На думку голови ВСУ, кандидатами на цю посаду (за умови виявлення відповідного бажання) можуть, зокрема, бути: перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ, секретар пленуму ВАСУ М.СМОКОВИЧ, голова Ради суддів адміністративних судів С.МАТОЛИЧ, заступник голови першої судової палати ВАСУ О.КРАВЧЕНКО.

В.ОНОПЕНКО просить Раду суддів адміністративних судів розглянути можливість рекомендації кількох кандидатур на посаду голови Вищого адміністративного суду України, забезпечивши таким чином вирішення цього питання і головою ВСУ, і Радою суддів України на альтернативній основі.

”Як свідчить досвід, саме у такий спосіб Раді суддів України вдавалося виходити із складних і навіть конфліктних ситуацій, пов’язаних із призначенням суддів на адміністративні посади в судах”, - наголосив В.ОНОПЕНКО.

На його переконання, і в даному разі такий підхід забезпечить об’єктивне, виважене й обґрунтоване кадрове рішення.