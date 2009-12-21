КС оприлюднить рішення щодо терміну повноважень ВР Криму

У вівторок, 22 грудня, Конституційний Суд України оприлюднить рішення у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної республіки Крим щодо відповідності Конституції України пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

У пункті 1 розділу II „Прикінцеві положення“ закону встановлено, що „Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції і законів України наступних чергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які будуть проведені у 2010 році. Дія цього Закону не поширюється на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим п’ятого скликання“.

Автор клопотання вважає, що Верховна Рада України при затвердженні законом України змін до Конституції АРК, прийнятих Верховною Радою Криму, створила „додаткову норму“ і в такий спосіб вийшла за межі своїх повноважень, чим порушила частину другу статті 6, статті 19, 58, пункт 37 частини першої статті 85, пункт 1 частини першої статті 138 Конституції України.

Суддя-доповідач у справі – Сергій ВДОВІЧЕНКО.

Також завтра КС оприлюднить рішення у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо конституційності положень Закону «Про судоустрій України», указів Президента «Про Державну судову адміністрацію України», «Про Положення про Державну судову адміністрацію України».

Автори клопотання вважають, що оспорювані положення закону стосовно визначення Президента України суб’єктом, який призначає на посаду та звільняє з посади голову Державної судової адміністрації, його заступників, затверджує положення про Державну судову адміністрацію, не відповідають статтям 6, 8, частині другій статті 19, статтям 106, 116 Конституції України.

Суддя-доповідач у справі – Марія МАРКУШ.

Початок о 10.00.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція суддів-доповідачів у справах С.ВДОВІЧЕНКА та М.МАРКУШ.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні, 21 грудня, до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.