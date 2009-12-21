Лавриновичу не сподобалась ідея скасувати постанову ВР щодо бюджету

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає безпрецедентною пропозицію уряду та фракції БЮТ щодо скасування постанови про направлення на доопрацювання у Кабінет міністрів проекту державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, на сьогодні немає жодних підстав та здорового глузду розглядати той проект бюджету, який був поданий урядом ще у вересні 2009 року.

«Створений на неіснуючій базі проект, який повністю розраховувався на Бюджетному кодексі, про який мріяли деякі політичні сили, але який не став реальністю, (прийняти) неможливо», - сказав він.

Крім того, додав О.ЛАВРИНОВИЧ, у цьому законопроекті не були враховані положення щодо підвищення соціальних стандартів. «Говорити про те, що Кабінет міністрів працює на перспективу, принаймні на рік, якось не виходить», - сказав він.