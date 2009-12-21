Ющенко нагадав про нові закони щодо боротьби з корупцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає державних службовців відповідально поставитись до оновлення законодавства про боротьбу з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

І.ВАННИКОВА зауважила, що глава держави звертає увагу керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування на те, що з 1 січня 2010 року впроваджуються у дію нові антикорупційні закони України.

Як наголосила І.ВАННИКОВА, впровадження цих законів дозволить створити ефективну систему протидії корупції у державі.

Вона нагадала, що ці закони змінюють ідеологію протидії корупції, зокрема, встановлюють нові правила у запобіганні корупції, встановлюють відповідальність юридичних осіб за корупцію, чітко розмежовують кримінальну та адміністративну відповідальність за корупцію.

«Президент України закликає усіх державних службовців – осіб, уповноважених на виконання функцій держави, опрацювати основні вимоги зазначених законів та відповідально поставитись до їх повного і безумовного виконання», - сказала І.ВАННИКОВА.