Ющенко звертає увагу ГПУ на зловживання бюджетними коштами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу Генеральної прокуратури на необхідності попередження зловживань бюджетними коштами при здійсненні виборчої кампанії кандидатами у Президенти, які мають доступ до розподілу бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Також В.ЮЩЕНКО звертає увагу правоохоронних органів на необхідність забезпечити безумовне дотримання конституційних прав та свобод громадян, виділення необхідного та достатнього обсягу фінансування органів державної влади.

В.ЮЩЕНКО, за словами І.ВАННИКОВОЇ, наголошує, що відмова Кабінету міністрів України подати до Верховної Ради доопрацьований проект державного бюджету на 2010 рік ставить під загрозу належне фінансування витрат, необхідних для нормального забезпечення потреб суспільства і ефективного функціонування держави.

«Правило, за яким за відсутністю державного бюджету державні витрати визначаються в обсязі 1/12 від бюджету попереднього року, не дозволить профінансувати соціальні стандарти для наших людей у необхідному обсязі», - наголосила прес-секретар глави держави.

Зокрема, за її словами, під загрозою виконання закону щодо підвищення мінімальних зарплат і пенсій.

«Цей закон підтриманий Президентом, але проти нього виступав уряд», - зауважила вона.

За її словами, внаслідок цього щодо 7 млн. пенсіонерів і 1 млн. працюючих буде порушена Конституція України та основний соціальний принцип у роботі органів влади – недопущення ситуації, коли реальні доходи громадян знаходяться нижче прожиткового мінімуму.

І.ВАННИКОВА також зауважила, що відсутність ухваленого держбюджету означає ручне управління фінансовими ресурсами, на розсуд керівника уряду. «Президент України вказав на неприпустимість такого управління у відповідному листі», - підкреслила І.ВАННИКОВА.